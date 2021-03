Kruiskerk luidt noodklok voor klimaat

EERBEEK – In de Kruiskerk in Eerbeek wordt zondagmorgen 21 maart om 10.00 uur een kerkdienst gehouden met het thema ‘Heel de schepping’. Dit in het kader van de landelijke actie door de Groene Kerken om aandacht te vragen voor het klimaat, duurzaamheid en eerlijke verdeling.

Na de dienst, rond 11.00 uur, zal de kerkklok luiden. Hiermee wil de Kruiskerk de mensen in Eerbeek graag laten weten dat deze ‘Groene Kerk’ haar steentje wil bijdragen aan duurzaamheid. De Kruiskerk heeft de stookkosten de afgelopen tijd meer dan gehalveerd. Er zijn 47 zonnepanelen, een superslimme verwarmingsketel en de kerk wordt alleen verwarmd als dat strikt noodzakelijk is. Daarnaast blijft de gemeente nagaan wat er nog meer gedaan kan worden.

Met het luiden van de klok wil de kerke de mensen in Eerbeek vragen te doen wat in hun vermogen ligt om bij te dragen aan het herstel van het milieu. “De klok luidt ook, omdat we vinden dat klimaatregelen voor iedereen haalbaar moeten zijn. Ons klimaat is niet alleen de zorg van nu, maar zeker de zorg voor de toekomst.”