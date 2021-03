Klimaatalarm in Dieren

DIEREN – Zondag 14 maart wordt landelijk het Klimaatalarm geluid. In verband met de pandemie is een centrale klimaatmars met duizenden mensen niet mogelijk, daarom worden op veel plaatsen in Nederland kleine protesten georganiseerd, GroenLinks doet dat in Rheden. Zondag 14 maart vanaf 14.30 uur vindt daarom een klein protest plaats op het stationsplein aan de zuidzijde bij het station in Dieren.

Klimaatverandering is een feit en gaat sneller dan eerder gedacht, het is de grootste bedreiging van onze tijd. De aarde warmt snel op, tegenwoordig wordt bijna elk jaar een nieuw temperatuurrecord gevestigd. “Als we zo doorgaan wordt de aarde in rap tempo onbewoonbaar met massa’s klimaatvluchtelingen tot gevolg en ook massaal uitsterven van allerlei planten en dieren”, aldus de initiatiefnemers van het Klimaatalarm.