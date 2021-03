Kledingbank Dieren weer open

DIEREN – Vanaf 24 maart is de kledingbank in Dieren weer op afspraak te bezoeken. Met de start van de lockdown in december heeft ook de kledingbank in Dieren haar deuren moeten sluiten. Inmiddels zijn er meer mogelijkheden en met de nieuwe zomercollectie in de rekken betekent dat dat de kledingbank weer open gaat. De vraag naar goede tweedehands kleding groeit en de kledingbank voorziet in deze behoefte. De vrijwilligers hebben zich daarom enorm ingespannen om met de start van het voorjaar weer open te kunnen. Vanaf 24 maart kan de winkel weer tijdens de reguliere openingstijden bezocht worden. Het is wel nodig om een afspraak te maken, dit kan via de website van Stichting Strak, initiatiefnemer van de kledingbank. Gelrepashouders kunnen een aantal kledingstukken gratis uitzoeken, andere klanten betalen een klein bedrag. De Kledingbank is te vinden op de Van der Duijn van Maasdamstraat 63.

www.stichtingstrak.nl