Kinderen Margrietschool maken Spankeren schoon

SPANKEREN – In de week van 15 tot 19 maart gingen alle groepen van basisschool Prinses Margriet in Spankeren het dorp in om afval in te zamelen. De gemeente Rheden zorgde voor vuilniszakken, hesjes en knijpers. Elke groep had een deel van het dorp aangewezen gekregen en ging hier aan de slag om zwerfvuil op te rapen. Ze vonden echt van alles, plastic flesjes en blikjes, maar ook speelgoed, oud papier en ga zo maar door. De kinderen, zowel jong als oud, hebben met veel plezier en enthousiasme Spankeren nóg schoner gemaakt.

Omdat de actie zo’n groot succes was bij de leerlingen, heeft de school besloten mee te doen aan het project ‘schoon belonen’. Iedere maand gaat er één groep het dorp in om zwerfafval te verzamelen en zo Spankeren schoon te houden.