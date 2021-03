Johan en Hennie Wansink vieren diamanten huwelijk

LOENEN – Johan en Hennie Wansink uit Loenen hadden grote plannen om op 2 maart, ter gelegenheid van hun zestigjarig huwelijk, een groot feest te vieren in De Korenmolen in Eerbeek. Helaas gooide corona roet in het eten en werd het noodgedwongen een bescheiden feestje, met hun twee kinderen en drie kleinkinderen, die beurtelings even hun (groot)ouders kwamen feliciteren met deze bijzondere mijlpaal.

Het diamanten paar Wansink woont al dertig jaar met plezier aan de Hackfortweg in Loenen. Johan en Hennie begonnen hun huwelijk in 1961 aan de Berg en Dalweg in Beekbergen. Zij hadden elkaar leren kennen op dansavonden in Bosoord. Het paar woonde daar dichtbij de natuur. Vooral voor Johan, die een echt natuurmens is, was dat prachtig. Hij houdt van de jacht. Zijn eerste trofee, een reebok, siert nog de hal van de woning, samen met andere herinneringen aan de jacht.

De bruid (83) werd als Hennie Hols, dochter van een jachtopziener voor het Koninklijk huis, geboren in Hoenderloo. Haar vader mocht zelfs met Prins Hendrik op pad. Hennie ging na de schooltijd werken bij Zwitsal en daarna bij de Stichting in Hoenderloo. Zij vond dat een mooie tijd. Zij maakte ook nog de overstap naar een tehuis voor meisjes die moeilijk het recht pad wilden volgen.

Hennies grootste hobby is toneelspelen. Zij kan zich nog goed de tijd herinneren van de familieavonden van de Plattelandsvrouwen en Gelderse Maatschappij van Landbouw: “Foei, wat hebben we daar toch een schik gehad. Ik speelde vaak met Wim van Ark. Dat was toch zo’n goeie speler. Wat was het vaak een dolle boel.” Later speelde zij voor de toneelclub de Gulle Lach en ook deed ze mee aan de sketches en toneelstukken van de Klarenbeekse Dialectclub.

Met plezier kijkt de bruid ook terug op de optredens samen met Johan als het boerenzangduo Gait en Dine. Eerst deden ze dit alleen op feestjes, maar later ook bij de Dialectclub en bij tehuizen. Hierbij hulden ze zich in oude klederdracht met kleding van ouders en voorouders. Johan verzamelde oude liedjes en zij zongen dit met plezier in het dialect.

Johan (84), geboren in Loenen aan de Hoofdweg, heeft de kost verdiend als huisschilder. Het was bijna vanzelfsprekend dat hij met zijn broers in de zaak van zijn vader kwam te werken. Vader Koen had een druk bedrijf en Johan moest meteen meewerken. Geen tijd om elders ervaring op te doen. Zijn moeder Griet beheerde de drogisterij. De schilderszaak werd later door Johan en Hennie overgenomen. Na de woning in Beekbergen namen ze hun intrek in een noodwoning achter de werkschuur. Later verhuisde het paar naar de woning.

Helaas moest Johan wegens gezondheidsklachten al op 48-jarige leeftijd stoppen met het werk en de zaak. Hij kreeg meer vrije tijd en trok de natuur in. Toevallig sprak hij Bertha Muller, die hem vroeg om bij de dialectclub in Klarenbeek te komen. Daar kon hij goed zijn draai vinden. Na een paar jaar volgde hij Frits de Groot op als voorzitter. De vereniging trok volle zalen met de uitvoeringen. Johan ging ook verhalen en gedichten schrijven in de streektaal. Inmiddels heeft hij enkele mappen vol. Vaak zijn anekdotes in de verhalen verwerkt. “Jammer dat het dialect hier in de streek verloren gaat”, vertelt Johan. “De jeugd leert het niet meer. Daarnaast komen er steeds meer mensen in deze streek te wonen die het dialect niet machtig zijn. De dialectclubs in Ugchelen, Klarenbeek en Loenen zijn daarom opgeheven. Echt jammer. Het hoort bij een dorp. Het is onze cultuur.”

Het diamanten paar vindt het prachtig dat de dochter Mariëlle dichtbij woont en wanneer nodig hulp kan bieden. Zoon René is vrachtwagenchauffeur en veel op pad.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Hennie en Johan Wansink hebben een mooie tijd gehad als zangduo Gait en Dine