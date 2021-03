Jeu de boulers spelen weer bij Boul’Animo

DIEREN – Na lange tijd waren de leden van Boul’Animo donderdagavond 18 maart weer welkom op hun complex op sportpark het Nieuwland in Dieren. Eindelijk was het weer toegestaan om met vier mensen, ouder dan 27 jaar, buiten te sporten.

De zaterdag ervoor waren de banen met vele handen speelklaar gemaakt. Ondanks de koude wind en de lage temperatuur was er best animo om weer eens een bouletje te gooien. Sommige spelers gingen gewoon door op het niveau van voor de lockdown, bij anderen moet het vizier nog duidelijk worden bijgesteld om weer op dat peil te komen. Er werd dan ook met veel enthousiasme gespeeld met in achtname van de coronaregels. Daarnaast was het voor velen erg belangrijk elkaar weer te kunnen ontmoeten. Natuurlijk werd het niet te laat gemaakt, zodat ieder voor het ingaan van de avondklok weer thuis was.