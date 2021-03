Inschrijving voor de Vael Ouwe geopend

DIEREN – Op zaterdag 5 juni wordt de 44e editie van de Vael Ouwe gehouden. Deze editie is coronaproof en het uitgangspunt hierbij is dat het aantal contactmomenten voor zowel deelnemers als organisatie tot een minimum wordt beperkt.

Om dit te bereiken is een aantal maatregelen getroffen. Er kunnen maximaal 1000 fietsers meedoen en er kan alleen individueel worden ingeschreven tot uiterlijk 30 mei. Na betaling van een kleine vergoeding ontvangen de inschrijvers een GPX route, die vanaf elk punt op de route kan worden gestart. Alle routes passeren het parkeerterrein van vv Dierensche Boys in Dieren, waar de deelnemer een unieke medaille wordt uitgereikt.

Inschrijven kan voor de 60, 90, 125 en 160 kilometer toertocht. Nieuw dit jaar is de gravelrit van 85 kilometer. De Vael Ouwe fietstoertocht leidt door één van de fraaiste natuurgebieden van Nederland. Voor het grootste gedeelte leiden de routes over brede en goede verharde paden van de Veluwe en het Nationaal Park Veluwezoom.

De organisatie van de Vael Ouwe hoopt veel wielerliefhebbers hiermee een goed alternatief te bieden en een groot plezier te doen in deze ongewisse tijd. Ze verwelkomen deelnemers graag op zaterdag 5 juni 2021 voor de Vael Ouwe Limited Edition. Houd de website www.vaelouwe.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

www.vaelouwe.nl/voorinschrijving