Inleveren Energiebox-munten verlengd tot eind mei

GEM. BRONCKHORST – In de afgelopen maanden konden inwoners van de gemeente Bronckhorst de Op Morgen Energiebox bestellen. Ruim 4200 boxen zijn besteld en verstuurd. Vanwege de huidige coronamaatregelen en het sluiten van een groot aantal winkels, is het inleveren van de Op Morgen Energiebox-munten tijdelijk gestopt. Omdat veel inwoners nog munten hebben, wordt de inlevertermijn verlengd tot 31 mei. De munten zijn tot die datum bij deelnemende ondernemers in te leveren voor energiebesparende producten.

De Op Morgen Energiebox is een initiatief van de gemeente Bronckhorst, waarmee zij inwoners helpt met het besparen van energie. In oktober en november konden inwoners de Energiebox bestellen. Daarmee kunnen zij gratis energiebesparende producten aanschaffen bij lokale ondernemers zoals ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie of een energiedisplay. Ook kunnen inwoners een speciale warmtefoto van hun huis laten maken door het Agem Energieloket. Die warmtefoto’s worden dan najaar/winter 2021 gemaakt.

www.op-morgen.nl/energiebox