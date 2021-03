Informatiebijeenkomst over collectieve zonnepanelen door DoesWatt

DOESBURG – Energiecoöperatie DoesWatt uit Doesburg verzorgt woensdag 10 maart een online informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in collectieve zonnepanelen. De belangstelling voor een eerste avond in februari was zo groot, dat DoesWatt een tweede bijeenkomst organiseert.

In de gemeente Doesburg zijn enkele grote daken beschikbaar om collectieve zonnepanelen te plaatsen. Collectieve zonnepanelen op grote daken zijn een prima uitkomst voor mensen die willen investeren in duurzame energie maar geen eigen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen. Voor het plaatsen van collectieve zonnepanelen is subsidie beschikbaar, de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ (https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking). Huurders, huiseigenaren en kleine ondernemingen kunnen gebruik maken van deze subsidie door zich aan te sluiten bij Energiecoöperatie DoesWatt en door mee te investeren in de plaatsing van zonnepanelen op een collectief dak.

Deelnemers aan het project bepalen zelf in hoeveel zonnepanelen zij investeren. DoesWatt verwacht een terugverdientijd van 8 jaar.

De bijeenkomst op woensdag 17 februari duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via info@doeswatt.nl. Deelnemers ontvangen een week voor aanvang het programma en de deelnamelink. Wie niet in gelegenheid is om deel te nemen, maar wel belangstelling heeft, kan dit ook melden via info@doeswatt.nl om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkeling van dit project. Energiecoöperatie DoesWatt is een initiatief van burgers uit Doesburg met als doel de energietransitie te bevorderen.