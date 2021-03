Informatiebijeenkomst Cultuurfonds

REGIO – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland wil het eenvoudiger makkelijk maken om meer te weten te komen over de werkwijze van het Cultuurfonds. Op dinsdag 13 april wordt er een digitale bijeenkomst gehouden om geïnteresseerden meer informatie te geven over het indienen van aanvragen en alles wat daarbij komt kijken. De sessie vindt plaats van circa 10.00 tot 11.30 uur. Bij meer dan vijf aanmeldingen wordt een extra datum geprikt. Aanmelden kan via gelderland@cultuurfonds.nl o.v.v. informatiebijeenkomst 13 april 2021.

www.cultuurfonds.nl/gelderland