Ik vind: Zichtlijn kerk Doesburg belangrijker dan gezondheid inwoners gemeente Rheden

Dinsdagavond 9 maart was er weer een raadsvergadering over de grootschalige opwek. De insteek van deze vergadering was het meenemen van de raadsleden in het vervolgtraject van grootschalige opwek. Heeft u deze gemist? Deze kunt u terugkijken op de website van de gemeente Rheden.

Laten we beginnen bij het begin, ruim een jaar geleden. Het begon met 4 zoekgebieden namelijk midden op de Veluwe, bij de Beemd, de Havikenwaard en de Broekdijk in Spankeren.

Toen kwam daarna een ‘Handreiking Energie & Landschap’. Eerst werden alle vier de locaties overal meegenomen en benoemd. Al snel bleek de Veluwe geen optie. Naar mate de tijd vordert wordt de handreiking steeds meer gefinetuned blijkt de Havikenwaard ook niet geschikt. Dit werd afgelopen raadsvergadering even toegelicht door wethouder Klomberg. (Terwijl de Havikenwaard nu nog steeds genoemd wordt in de enquête Rheden Spreekt?) De Havikenwaard is een waardevol landschap en er is sprake van een belangrijke zichtlijn met de kerk van de gemeente Doesburg dat een beschermd dorpsgezicht heeft. Dus daarom kan daar absoluut geen windmolen komen. Nu moet iemand mij toch echt iets gaan uitleggen. De zichtlijnen vanuit Rheden ter hoogte van de Havikenwaard met Angelo en Duiven. Er staan daar toch echt windmolens! Hoezo zichtlijnen? Dan heb ik gelijk een vraag voor de wethouder en de raadsleden? Onlangs hebben jullie een rapport goedgekeurd namelijk beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren. Dus het Soerense Broek is vanaf nu dus ook gevrijwaard van windturbines? Want ja ook daar is nu een beschermd dorpsgezicht en daar wonen ook nog eens +/- 2000 huishoudens omheen binnen een afstand van 2 km. Dus twee vliegen in één klap. Het dorpsgezicht van Laag-Soeren wordt beschermd en ook de natuur en de gezondheid van deze inwoners. Dat u de gezondheid van al deze inwoners in de gemeente Rheden, waar u verantwoordelijk voor bent, met één alinea afdoet in de ‘Handreiking Energie & Landschap’ dat we de GGD-richtlijnen volgen, terwijl u dondersgoed weet dat deze richtlijnen niet meer van deze tijd zijn! Als u goed opgelet heeft tijdens de inspraak van dhr. aan de Wiel uit Piershil afgelopen raadsvergadering dan hoop ik dat u het zoekgebied Spankeren heel snel uit de Handreiking gaat halen. Dan heeft u tenminste oog voor de gezondheid van uw inwoners! Wij zijn u allen zeer dankbaar.

Anita Werkman

Spankeren