Ik vind: Windturbines maken wel degelijk ziek

Bezinning is hard nodig, want de wespendief betekent voor wethouder Klomberg alleen vertraging. Ik heb informatie gezocht om de geluidsoverlast te kunnen beoordelen van windturbines op 600 meter van mijn slaapkamerraam in Dieren. Nu maak ik me ècht zorgen, want we meten alleen wat we kunnen horen en niet wat het effect op de gezondheid is!

Enkele feiten: Gezondheid en hinder is volledig gericht op hoorbaar geluid (frequenties 16-16.000 Hz). Alle normen voor omgevingsgeluid (RIVM) worden uitgedrukt in decibel dB(A), de sterkte van geluid gecorrigeerd voor gevoeligheid van menselijke oor. In het lage frequentiebereik wijkt de dB(A) steeds meer af van aanwezige geluidsterkte.

Infra frequent geluid ligt tussen 0,01-16 Hz. Windturbines produceren Infra Frequent geluid tussen 1-10 Hz. Dit kun je niet horen, wordt niet gemeten en niet geanalyseerd. Lager frequent geluid draagt verder en dringt verder door dan hoger frequent geluid. Bekende maatregelen voor geluidsisolatie zijn irrelevant voor infra frequent geluid. Uit bovenstaande feiten blijkt dat infra frequent geluid, zoals van windturbines, gewoon wordt genegeerd.

Vragen en onrust over klachten van inwoners worden beoordeeld naar hoorbaar geluid en dan is er geen duidelijk verband. Stress wordt aangenomen als verklaring voor klachten. Voor de gezondheid maakt iedereen onderscheid tussen zichtbaar licht, UV-licht en röntgenstraling. Maar bij blootstelling aan geluidsgolven meten en beoordelen we alleen wat we kunnen horen!

De wetenschappelijke wereld roert zich steeds meer dat infra frequent geluid van invloed is op de gezondheid van mensen. Zie het opvallende initiatief van bezorgde artsen, www.windwiki.nl: “Wij signaleren onvoldoende kennis bij beleidsmakers, artsen en algemene bevolking”.

In een presentatie van Prof. Dr. Alves-Pereira, getiteld Infrasound and Low Frequency Noise – Ljubljana 2018, worden zaken heel duidelijk uitgelegd. Zij meet en analyseert het hele frequentie bereik van aanwezige geluidsterkte (dB lineair). Genoemde effecten van windturbines zijn: moe bij opstaan, geheugen- en concentratieproblemen, irritatie bij geluid (zelfs muziek), depressiviteit, stille hartinfarcten, abnormale verdikkingen van weefsels. Confronterende resultaten zijn aangetoonde problemen bij meer dan 50 procent van omwonenden, onder andere binnen 4 jaar bronchitis, binnen 10 jaar bloed in urine en na langer dan 10 jaar ernstige gewrichtsklachten.

Mijn zoektocht toont aan dat de term ‘geluidsoverlast’ misleidend is. Werkelijke gezondheidsrisico’s voor bewoners in de wijde omtrek van windturbines worden genegeerd. Ik hoop dat onze gemeente en raadsleden de wetenschap kunnen hóren!

Joan Reuver

Dieren