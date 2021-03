Ik vind: Vragenlijst duurzame energie

Wat blijkt, de gemeente heeft een Vragenlijst Duurzame Energie op haar site gezet. Ik ben hier op gewezen door een derde, ik wist van niks, dus hoeveel mensen deze lijst in gaan vullen zal mij benieuwen. Maar goed, dat terzijde, verzot op vragenlijsten ging ik direct aan de slag. Tot mijn verbazing bleek deze enquête er een van een ouderwetse soort te zijn: eentje die trechtert en mensen een kant opstuurt.

Het begint met de vraag of je het eens/oneens bent met het aanpakken van het klimaatvraagstuk, het enige logische antwoord is uiteraard ja. Toevallig schreef Ronald Plassterk recent een column over hoe enquêtes van de overheid werken. Hier zit de dikke pech voor de gemeente. Na lezing van de column snap je hoe het werkt.

De valkuil zit bij de net aangehaalde eerste vraag al, de meerderheid zal aangeven voor aanpak van klimaatverandering te zijn, dit is al munitie genoeg voor de gemeente om een vrijbrief te krijgen voor het plaatsen van windmolens etc. Na de eerste volgen er nog wat, niet ter zake doende vragen, aan het einde volgt een keuzemogelijkheid waar de windmolens moeten komen. Oftewel: ze komen er. Kortom, het is een heel doorzichtige fuik waar je als deelnemer in wordt gezogen.

Dat de vragenlijst bestaat was mij onbekend, kennelijk wil men dit niet aan de grote klok hangen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente ook nog eens kan schermen met het gegeven dat er blijkbaar weinig mensen een mening hebben over het windmolenprobleem, zodat zij zich gerechtvaardigd kan voelen zelf te handelen.

Conclusie: houd een enquête, liever een referendum, onder alle inwoners met één vraag: voor of tegen plaatsing. Dan kan ook het T-woord vallen, Transparantie! Dat is waar de overheid voor wil staan anno 2021.

Jeroen de Rijk,

Rheden