Ik vind: Valse start voor Centrumplan Beinum

Afgelopen december was het onderzoek naar een geschikte locatie voor de sporthal in Doesburg klaar. Met dit onderzoek wordt ook de toon gezet voor de revitalisatie van Centrum Beinum. De huidige sporthal neemt nu bijna eenderde van het centrum in beslag. De toekomst van deze accommodatie is dus van grote invloed op de mogelijkheden van het nieuwe Centrum. We organiseerden een bewonersavond en de wijkraad hield een enquête. De wensen van de bewoners zijn duidelijk. Ontmoetingsplekken, winkels, groen en geen parkeeroverlast. Het behoud van de sporthal heeft geen prioriteit. We waren als CDA dan ook opgelucht dat er uit het externe onderzoek een andere locatie kwam. De beste locatie voor een toekomstige sporthal blijkt naast het huidige zwembad Den Helder te liggen.

Echter, met het advies over deze nieuwe locatie wordt nu niets gedaan. Het gemeentebestuur gaat het plan Centrum Beinum aanpakken. Maar een nieuw plan voor de sporthal wordt doorgeschoven. Als tussenoplossing is de huidige sporthal wat opgeknapt en deze kan vooralsnog vijf jaar blijven staan. Het Centrumplan heeft haast, omdat de supermarkt al te lang in de wacht is gezet en anders mogelijk elders gaat investeren.

Nu doet zich precies de situatie voor, waarover het CDA zich, samen met de bewoners, vanaf het begin al zorgen maakt. De parkeerdruk is nu al hoog en zal verder toenemen. Met de bouw van de nieuwe supermarkt wordt er nog meer beslag gelegd op de beperkte ruimte. Er zal elders naar parkeergelegenheid gezocht moeten worden. De vijver wordt nu als enige plek genoemd. Want in de straten rondom het centrum parkeren de bewoners vanzelfsprekend zelf.

Onze zorgen zijn dus tweeledig. Ten eerste biedt het nieuwe Centrum de komende vijf jaar weinig ruimte voor de wensen van de bewoners. Geen extra groen, ontmoetingsplekken, een huiskamer, of andere voorzieningen. Ten tweede neemt de kans op parkeerchaos toe. Er zijn in dit gebied geen aanvaardbare alternatieven om de parkeerdruk te verlichten.

Kortom wij zien een mooie ambitie, de revitalisatie van Centrumplan Beinum een valse start hebben.

CDA Fractie voorzitter

Stan Hillenaar

Doesburg