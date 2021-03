Ik vind: Soms moet je opletten

Wat mij opvalt is hoe de discussie over windmolens in onze gemeente verloopt. Normaal let je als inwoner van een dorp niet op wat de gemeentelijke politiek zoal beslist en kijk je alleen naar de landelijke politiek. Zolang de stoeptegels recht liggen en de lantaarnpalen werken in een dorp is het allemaal wel prima.

Echter, nu er iets van belang speelt, de plaatsing van windmolens, ga je je meer in de materie verdiepen en dan ga je opletten. Dan kom je tot bijzondere constateringen: een PvdA-gemeenteraadslid dat niet eens wil praten met tegenstanders van windmolens, meneer weet het op eigen titel beter. Een B&W dat geen enquête wil houden onder de inwoners, die wel inspraakavonden wil houden en zo denkt draagvlak te kunnen creëren onder de Rhedenaren.

Als bewoner ben ik niet uitgenodigd om mijn mening te geven, ik heb geen mail of brief gezien. Je moet zelf opletten wanneer er een online meeting is.

Ik krijg sterk het gevoel dat men de tijdgeest anno 2021 niet begrijpt of juist wel en daarom geen enquête wil houden. Het cynische van de situatie is dat we tot een paar jaar geleden een fabriek aan de Pinkelsweg in Rheden hadden die windmolenonderdelen fabriceerde.

Diezelfde gigantische fabriek staat nu leeg, prima plek voor nieuwbouw, hopelijk wordt dit complex geen nieuw blok aan het been van de gemeente.

Voorbeelden van blokken aan het been zijn de ruïne van het voormalig bejaardentehuis aan de Arnhemsestraatweg of de ruïne van de voormalige steenfabriek aan de A348

Uiteraard is het voor een gemeenteraad niet makkelijk om een gemeente te besturen, maar ik vrees voor de afloop van het windmolenproject. De tijd is aan het veranderen, de landelijke politiek is aan het draaien naar kernenergie. Mijn idee is om te wachten op een nieuw kabinet, en afhankelijk van het dan vigerende energiebeleid te handelen.

Voorkom dat we over een paar jaar met extra ruïnes zitten in de vorm van windmolens. Hopelijk komen we als inwoners en natuur onbeschadigd uit het windmolendilemma.

Jeroen de Rijk

Rheden