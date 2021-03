Ik vind: Rheden spreekt!

Yes, we mogen ons zegje gaan doen over grootschalige opwek in de gemeente Rheden. Dit kan middels de enquête ‘Rheden spreekt’. Ik ben vol enthousiasme begonnen. Na een kwartier tikken ben ik op de helft. Ik merkt dat er nog veel toe te voegen valt aan de enquête. Natuurwaarden en gezondheid komen namelijk helemaal niet terug in deze enquête. Het gaat alleen maar over grootschalige opwek, lees windmolens en zonnevelden. Halverwege de enquête ben ik gestopt. Dan komt namelijk de vraag waar ik windmolens wil? In De Beemd, de Havikenwaard of op de Broekdijk? En als ik hier geen antwoord op heb mag ik nog een vakje aankruisen dat de raadsleden wel de keus voor mij gaan maken.

Nu snap ik waarom de enquête heet ‘Rheden Spreekt’. Want de gemeente Rheden spreekt en niet ik de burger die dacht eindelijk zijn mening te kunnen en mogen geven omtrent dit ingewikkelde onderwerp!

Beste gemeente Rheden, kijk eens verder dan alleen maar windmolens en grote zonnevelden. Dat heeft de RES in ieder geval al wel gedaan door de windmolens in Spankeren al niet meer mee te nemen. Grootschalige opwek past niet in onze groene gemeente zo dicht tegen de Veluwe aan. Laten we eerst eens met z’n allen gaan besparen op energieverbruik, daar waar kan isoleren en zonnepanelen op daken leggen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de IJssel en besef dat de vele bomen en agrarische gronden in de gemeente Rheden veel CO2 opnemen. Rheden doet het helemaal niet zo slecht als het gaat om natuur en klimaat!

Anita Werkman

Spankeren