Ik vind: Rheden Spreekt, met gesnoerde mond

Met verbazing hebben wij kennis genomen van een recente enquête van de Gemeente Rheden via het platform Rheden Spreekt. Via dit platform wordt over allerlei onderwerpen de mening van de inwoners gemeten. Prima idee natuurlijk, maar deze enquête lijkt vooral bedoeld om antwoorden te krijgen waar men op hoopt: steun voor grote en veel windmolens.

Kort gezegd gaat deze enquête over Duurzaamheid, maar de vragen zijn op zijn minst sturend. Zo wordt er gevraagd wat je liever wil: een paar grote windmolens (250 meter hoog) of honderden ‘kleine’ windmolens (25 meter hoog). Geen windmolens? Die optie is er niet. Dan de vraag of u liever zonneparken ziet of windmolens. Wilt u een ander alternatief, zoals door mijn fractiegenoot Magda Rook eerder aangedragen, watermolens? Ook geen optie. Dan de drie zoekgebieden: wilt u windmolens bij het Soerense Broek, de Havikerwaard of de Velper Uiterwaarden? Had u een ander idee? Pech, geen optie. De vraag overslaan kan natuurlijk ook niet.

Bezorgde inwoners hebben al contact met ons opgenomen. Het voelt alsof je geen keuze meer hebt. U wordt bij wijze van spreken neergestoken door een onbekende. Mag u alleen nog kiezen of u in het gezicht, in de torso of in het kruis gestoken wil worden. Wilt u niet gestoken worden? Sorry, die keuze heeft u niet.

Net zo erg is dat de rol van de gemeenteraad verkeerd wordt voorgesteld. Zo worden op gegeven moment minder antwoordcategorieën getoond, omdat de gemeenteraad ‘deze opties ook niet heeft’. Dat is onzin, de gemeenteraad beslist zelf. Zij kan ook het hele voorstel straks van tafel gooien. Dat kan inderdaad betekenen dat er van hogerhand (Provincie, Rijk) alsnog iets doorgedrukt wordt, maar dat wil toch niet zeggen dat de raad verplicht is te tekenen bij het kruisje.

U begrijpt, ook wij zijn met stomheid geslagen. We hebben ook vragen gesteld. We hopen dat ook de stem van de bezorgde burger meegenomen wordt.

Thomas Eskes, GPR/Burgerbelangen, Dieren