Ik vind: Rheden Spreekt

Bij deze wil ik mijn ongenoegen uiten over de vragenlijst Duurzame Energie. Het is fijn om de kans te krijgen gehoord te worden over een onderwerp dat zowel belangrijk is voor onze toekomst als ook voor de manier waarop we nu leven. Maar als je via de vragenlijst gedwongen wordt antwoorden te geven die je niet wil en daarover geen uitleg kan geven, dan sla je als gemeente de plank volledig mis.

En als het dan vervolgens uitmondt in een populariteitswedstrijd (welk dorp heeft de meeste deelnemers om de windmolens zo ver mogelijk weg van hun achtertuin te houden) dan heb je het als gemeente echt niet begrepen.

Mensen willen graag helpen, meedenken en oplossingsgericht meedoen. Maar we willen ook serieus genomen worden en niet met een zoethoudertje het veld in worden gestuurd. Gemeente: stop met deze wanstaltige, manipulerende enquête en begin met echt luisteren!

Bent u het eens dat deze vragenlijst echt niet door de beugel kan? Laat van u horen! Mail de gemeente!

H. van den Berg,

Dieren