Ik vind: RES

Er is nogal wat te doen in onze gemeente Rheden over duurzame energie! In bijna ieder nummer van de Regiobode staan de laatste tijd stukjes ‘Ik Vind’ over windmolens en zonnepanelen. Men is geschrokken van de consequenties van het Energietransitie besluit in Den Haag. Dat houdt in: de verplichting om per regio een vastgestelde bijdrage te leveren aan de nationale omzetting van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Waar men zich op verkeken heeft en nog op verkijkt (ook al wordt men regionaal langzaam wakker) is dat Nederland één van de dichtstbevolkte landen is op deze aardbol. Er is relatief weinig land per inwoner. Bovendien zijn wij een industriestaat met relatief veel ‘agrarische grond’ en we koesteren onze natuurgebieden. Nu heb je per opgewekte kWh duurzame energie veel meer grond nodig dan voor opwekking van fossiele kWh. Dat wreekt zich al een paar jaren in Duitsland waar het ambitieuze windparkenplan vrijwel is vastgelopen, terwijl de stroomprijs al wel met 50 procent is gestegen in die jaren. Ook ons voorland? Kortom waar vinden we genoeg ruimte voor windturbines en zonneweiden? Eigenlijk een taak van ‘Den Haag’.

Tenslotte, voor de perioden met zeer lage windsnelheid en weinig zonne-instraling hebben we naast duurzame energie een back-up nodig; een paar weken gelden hadden we er één: een heel koude. En we zijn alweer begonnen met een vrijwel windstille week. Helaas, veel anders dan de te dure, gasgestookte centrales is er niet. Dus toch weer fossiele energie en niet van het gas af. Het KNMI heeft al gewaarschuwd in 2016.

O ja, dan nog dat opinieonderzoek van de gemeente Rheden. Evenals de inzenders van de Regiobode-stukjes ‘Ik Vind’ ben ook ik teleurgesteld dat onze gemeente zoiets doet.

Als u meer over het klimaat en over energie wilt weten, belt u mij maar. Ik sta in het telefoonboek. Ik ben wel klimaatscepticus en niet tegen kernenergie; erg hè?

Dr. Joop F. van de Vate,

Velp

(VN-gedelegeerde in het IPCC-klimaatpanel in de jaren 90, en oud-directeur Energieonderzoekcentrum ECN, Petten (NH))