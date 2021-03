Ik vind: reactie gemeente Rheden

Regiobode ontving afgelopen week vele ingezonden brieven over de enquête van Rheden Spreekt over duurzame energie. Vooral de vraag waar de windmolens moesten komen, zorgde voor verbaasde reactie bij de lezers van deze krant. Zij kregen immers niet de gelegenheid om ja of nee tegen windmolens te zeggen, maar konden enkel aangeven op welke locatie zij deze zouden willen. De gemeente Rheden gaf hierop de volgende reactie.

“Wij werken, net als alle andere gemeentes in Nederland, aan een opgave op het gebied van de opwek van duurzame energie. Dit doen wij met als doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn (Beleidskader Klimaataanpak 2019-2022). Zonnevelden en windturbines bieden op dit moment de beste mogelijkheden voor die duurzame opwek. Voor het plaatsen van deze installaties om grootschalige energie opwek mogelijk te maken zijn we aangewezen op de ruimte die in ons buitengebied beschikbaar is.

Met dit onderzoek meten wij het draagvlak bij onze inwoners voor het besluit dat straks aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarin worden zoekgebieden aangewezen voor het mogelijk opwekken van duurzame energie door middel van wind en/of zon. Alle verzamelde informatie helpt de gemeenteraad straks zijn besluit te nemen.

Wij zijn bekend met het feit dat er inwoners zijn die geen mogelijkheden voor windmolens binnen onze gemeentegrenzen zien of dat gewoonweg niet willen. Wij willen juist ook weten welke mogelijkheden mensen wel zien voor de opwek van duurzame energie door middel van wind en/of zon en waar in het landschap zij die mogelijkheden zien.”