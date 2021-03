Ik vind: MTB’ers op de Veluwezoom

Gebiedsbeheerder Jeroen de Koe schreef recent dat Natuurmonumenten niet ingaat op de wens van veel mensen de mountainbikers van de Veluwezoom te verbannen. Ik ben het met hem eens, zij het met een aantal kanttekeningen.

Het grootste probleem is dat de MTB-route om de Veluwezoom heengaat. Dat vraagt om het afsnijden van lussen of dwars door het gebied van de ene tak van de route naar de andere fietsen of zomaar eens op verkenning gaan. Het gevolg is dat geen enkel pad meer fietsvrij is. De oplossing: richt een apart MTB-gebied in, waar vrij op alle paden gefietst mag worden. Op de rest van de Veluwezoom is fietsen dan verboden.

Het wegblijven uit rustige gebieden en het scheiden van gebruikersgroepen is niet overal gelukt. Een voorbeeld is het Schaddeveld. Dat was voor er een MTB route doorheen werd gelegd een oase van rust. Nu wordt er op alle paden gefietst en zijn rust en wild ver te zoeken. Of probeer eens van de Tunnekesweg naar de Lappendeken te wandelen via restaurant de Posbank en Koepel de Kaap. De meest directe weg is via een aantal smalle paden. Delen daarvan zijn tot MTB-route omgevormd. Rustig wandelen, vooral in het weekend, is er niet meer bij, nog afgezien van het feit dat de betreffende MTB-gedeelten nauwelijks nog beloopbaar zijn. De oplossing: hef die (en soortgelijke) stukken MTB-route in elk geval op en geef ze terug aan de wandelaars.

Merkwaardig is de manier waarop de nieuwe MTB-route tot stand is gekomen. Dat is gebeurd in overleg tussen boswachters, faunabeheerders, ecologen en mountainbikers. Voor andere gebruikers was in dat overleg kennelijk geen plaats. Citaat: “Daar moet de bezoeker het mee doen, het zijn de keuzes die Natuurmonumenten en de MTB’ers samen maken.” Veel draagvlak voor MTB’ers creëer je zo niet en het is dus geen wonder dat ‘veel mensen’ aan Natuurmonumenten vragen de MTB’ers eruit te gooien. De oplossing: betrek ook andere gebruikers van de Veluwezoom bij een evaluatie van de nieuwe ATB-route.

De weerstand tegen het ongebreidelde mountainbiken neemt toe en daarmee het aantal incidenten. Dat los je niet op met vragen om wederzijds respect en begrip. Daarvoor zijn ingrijpender maatregelen nodig met – ten overvloede – ook een eigen plek voor de MTB’ers.

Leo Lucas

Dieren