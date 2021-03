Ik vind: Klimaatwethouder stelt teleur

De gemeente Rheden is vastbesloten om zonnevelden en windmolens in onze gemeente aan te leggen. Het is niet vreemd dat de gemeente vol overtuiging deze weg inslaat. Want als je het nieuws, de politiek, grote bedrijven en actiegroepen zoals Shell, BP, Vattenfall, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds en Greenpeace volgt, lijkt ‘zon en wind’ de vanzelfsprekende oplossing tegen klimaatopwarming.

Rheden Rationeel beschouwt de inzet van windmolens en zonnevelden tegen de opwarming van het klimaat als een doodlopend pad. Het is lastig weerstand te bieden aan het mediageweld waarmee deze groene boodschap wordt verkondigd en salonfähig is gemaakt. Om die reden hebben we een factsheet over zon en wind gemaakt. Hierin staan de feiten over zon en wind keurig op een rijtje.

Begin januari hebben we onze factsheet aangeboden aan wethouder Klomberg en hem gevraagd hier een reactie op te geven en om aan de inwoners van Rheden het eerlijke verhaal te vertellen over zijn plannen. Eind januari kregen we een vrij uitgebreide reactie van de wethouder (zie www.rhedenrationeel.nl). Hierbij gaf hij aan dat hij niet op elk argument wilde ingaan. Eigenlijk ging hij op geen enkel argument in.

Naast algemeenheden over waarom er iets moeten gebeuren tegen de klimaatcrisis, is zijn enige inhoudelijk reactie deze: “Op dit moment is het plaatsen van windturbines en zonnevelden de enige beproefde methodes die direct kan worden ingezet om onze energie-opwek te verduurzamen en daarom een reden om daar nu invulling aan te geven.”

Hiermee worden de vele feiten in de factsheet genegeerd. De wethouder blijft steken in datgene wat hij tijdens de inwonersbijeenkomst een jaar geleden heeft verteld. De afgelopen tijd zijn er zoveel nadelen van zon en wind in de publiciteit gekomen. Hij lijkt daar niets van op te opsteken en geeft blijk van een tunnelvisie. Hij verengt de discussie tot ‘welles nietes’.

Tot slot nog een citaat uit zijn reactie: “Wij zijn het verplicht aan onszelf en aan onze medewereldburgers om er alles aan te doen de uitstoot in zijn geheel naar beneden te brengen, ook in Rheden.” Daar zijn we het mee eens, maar tunnelvisie en luchtfietserij gaan ons daarbij niet helpen.

Roelof Meijer

De Steeg

namens Rheden Rationeel