Ik vind: Genoeg is genoeg

Maandag 8 februari heb ik anderhalf uur mogen meedenken met wethouder Klomberg over het beleidskader Energie en landschap van de gemeente. Voor die vergadering waren verschillende bewonersgroeperingen uitgenodigd die zich bezighouden met de energietransitie.

Ieder bracht punten in die heel redelijk en begrijpelijk zijn. Zoals een norm voor de afstand van een windmolen tot bewoning die recht doet aan het reusachtige formaat van windmolens. Of de mate waarin cultuurhistorisch belangrijk landgoed gevrijwaard blijft van zonnepanelen en molens. Over keiharde garanties voor de opruimplicht van molens en zonnevelden. Over de zichtbaarheid van zonnevelden.

En er werd ongenoegen geuit. De gemeente doet niets met de inbreng van inwoners. In zijn algemeenheid was de oproep: stel duidelijke en meetbare kaders en neem de inbreng van de inwoners serieus.

De wethouder en zijn ambtenaar vinden, dat er in een beleidskader geen concreet meetbare kaders horen te staan. De wethouder wil voorkomen dat het beleidskader een belemmering vormt voor zon en wind. Linksom of rechtsom, de zonnevelden en windmolens moeten er komen. Hij liet zich daarbij ontvallen, dat als we nu niets doen, er over 30 jaar helemaal geen natuur en landschap meer bestaat om te beschermen.

Wat in al deze discussies niet aan de orde mag komen is, dat er helemaal geen zon en wind in Rheden geplaatst moet worden. “Nee” zeggen mag niet. Het is een opgave van het Rijk waaraan voldaan moet worden. In zijn totaliteit moeten alle gemeentes in Nederland 35 TeraWattuur met zon en wind opbrengen.

Inmiddels is duidelijk dat die doelstelling nagenoeg is bereikt. De ongekroonde cijferkoning van de energietransitie, Martien Visser, heeft dit uitgerekend. Luister naar zijn verhaal op 6 februari bij Studio Energie op Soundcloud (www.soundcloud.com/studio-energie). Dit goede nieuws vertelde ik tijdens de vergadering. De wethouder reageerde niet verheugd en betwijfelde of het waar was. Maar de cijfers zijn keihard en niet te ontkennen. Het argument “Het moet van Den Haag” is van tafel. Gelukkig, laten we blij zijn! Méér is niet nodig aldus Visser: “Als het waait en de zon schijnt, komt de stroom onze oren uit.”

Dus gemeente, stel in het beleidskader dat ons buitengebied verboden toegang is voor zonnevelden en windmolens. Wel zo helder. Laten we zoeken naar oplossingen die wel helpen tegen de klimaatopwarming.

Roelof Meijer,

Rheden Rationeel