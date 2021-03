Ik vind: Geacht raadslid

Onze gemeente heeft net als alle gemeenten te maken met de RES. Helaas weten veel inwoners nauwelijks wat dit inhoudt en ontbreekt een goede voorlichting. Wethouder Klomberg geeft aan dat er weinig keuze is, ook wij moeten ons aandeel leveren. Is dit werkelijk zo? In de praktijk blijkt echter onomstotelijk dat de doelstelling van de RES van 35TWh reeds is behaald! Er hoeven dus vanuit Den Haag geen nieuwe gebieden meer te worden aangewezen voor windmolens en zonnevelden! Als de gemeente Rheden hier toch mee doorgaat, kan men zich niet meer verschuilen achter Den Haag, maar is het eigen initiatief bovenop wat nodig is. Waarom zou de gemeente dit willen als het draagvlak onder inwoners hiervoor totaal ontbreekt?

Misschien is er wel draagvlak? Laten we dat dan uitzoeken met een gedegen onderzoeksvraag in een gemeentelijk referendum met bindende uitkomst. Niet de vraag: wilt u windmolens, zonnevelden of beiden, zoals in het onderzoek van Rheden Spreekt. Stel een vraag waarbij ook de optie ‘geen windmolens en zonnevelden’ tot de mogelijkheden behoort. Het door Rheden Spreekt gehouden onderzoek heeft deze optie niet, net als bij de vraag wáá de windmolens dan zouden moeten komen. Er worden drie keuzes genoemd, maar niet de optie ‘helemaal niet’.

Dit onderzoek is dan ook niet representatief en alleen bedoeld als legitimatie van een wellicht al genomen beslissing. Niet democratisch, geen bewezen draagvlak en sturend in de gewenste richting.

Ik wil als inwoner serieus worden genomen, inspraak hebben op besluitvorming over onze leefomgeving. Ik wil dat de natuur beschermd wordt tegen windmolens die vogels doormidden hakken, tegen zonnevelden die flora en fauna vernietigen en ik wil mensen beschermen tegen depressieve klachten, veroorzaakt door slagschaduw en hoge en of lage bromtonen.

Neemt u mij en de andere inwoners van onze gemeente serieus? Geef dan juiste voorlichting, luister naar wat er leeft onder de mensen en druk niet een beslissing door onder valse voorwendselen dat het moet vanuit Den Haag. Dat is niet zo, het is úw beslissing welke kant we opgaan, want de doelstelling vanuit de RES is al behaald! Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar stem ik op een partij die op dit onderwerp het verschil gaat maken. Voor inwoners van de gemeente Rheden is dit namelijk met afstand het belangrijkste thema dat onze leefomgeving voor vele jaren gaat bepalen.

F. Starink

Velp

(Ingekort door redactie)