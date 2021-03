Ik vind: Energiebeleid gemeente Rheden

De gemeente Rheden wil graag meedoen aan het beleid energieneutraal te worden. Er ligt een beleidskader sinds 2019 met acties en extra focus in een programmaplan uit 2020. Het creëren van zonneparken en het neerzetten van forse windmolens wordt mogelijk. Vaak worden dan weilanden en andere gemakkelijk te bebouwen (natuur)terreinen afgezocht op de mogelijkheden. Dit terwijl wij juist proberen dit zoveel mogelijk te behouden en oplossingen binnenstedelijk op te lossen. De onbebouwde landelijke omgeving tussen de IJssel en de Veluwe heeft grote ecologische en recreatieve betekenis en is eigenlijk heel kostbaar. En meteen komen er natuurlijk allerlei bezwaarden in actie en ontstaan procedures die bij de Raad van State eindigen, inclusief alle frustraties.

Waarom niet eerst met man en macht kijken naar opties in de bebouwde omgevingen? Mogelijkheden bij bestaande woningen waar je gemakkelijk mee kunt starten, bestaande bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld langs de kanaalzone in Dieren, aanpakken. Een voorbeeld: er zijn bijna 6000 woningen van Vivare binnen de gemeente Rheden. Vivare is volgens het bestaande beleid uit 2020 een partner. Stel dat er gemiddeld 10 zonnepanelen op elke huurwoning kunnen met een oppervlak per zonnepaneel van ongeveer 1,5 m2. Dit zijn 9ha aan zonneparken oftewel 18 voetbalvelden. Het project met Vivare dus meteen versnellen. De financiering lost zich op, want zonne-energie verdient zich volgens de gemeente terug. Huurders betalen aan Vivare het uitgespaarde bedrag aan energie. Kost hun dus niets. Geen ingewikkelde ruimtelijke procedures voor nodig, wel eigen extra inspanningen van de gemeente en Vivare. Bedrijfspanden met hun vaak platte daken lenen zich gemakkelijk voor zonnepanelen, er moet eventueel dakversteviging plaatsvinden. Dit is op te lossen. De gemeente kan hier een projectleider op zetten en subsidies verstrekken. Dus morgen beginnen met alle eigenaren en het georganiseerde bedrijfsleven te benaderen (vaak korte lijntjes). Binnen vijf jaar kunnen alle deze daken van panelen zijn voorzien. Op niet alle daken van particuliere woningen liggen zonnepanelen. Persoonlijke benadering, begeleiding en voorfinanciering helpen zeker. Overheden kunnen tegenwoordig (bijna) gratis lenen. Als dit allemaal gerealiseerd is, kunnen wij bekijken of het nog nodig is om de natuur te voorzien van zonneparken. Ik denk dat dit dan niet meer hoeft. Er zal dan meer draagvlak zijn omdat wij er echt alles aan gedaan hebben om dit te voorkomen.

Mathieu Vaessen

Dieren