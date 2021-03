Ik vind: De lift bij station Dieren

Ik heb in 2019 al aangegeven dat het niet zo’n goed idee was om de bestaande uitgang naar Dieren-Zuid te verwijderen. Destijds heb ik contact gehad met Wethouder Klomberg en die heeft zijn oren laten hangen naar de NS met een paar onduidelijke argumenten. Hij had gewoon voor de Dierense bevolking moeten opkomen.

Nu is het zo (denk ik) dat een prestige-object zoals deze beslist moet worden uitgevoerd zoals het voornemen was. Met alle gevolgen van dien.

Ik zelf heb nu een aantal keren meegemaakt dat de middelste lift niet functioneert. Je zult er maar staan met je kinderwagen, wandelwagen of zeer slecht per been zijn of een paar zware koffers hebben.

Nu ben ik in overleg gegaan met de fractie van de VVD en die hebben het initiatief genomen om een meldpunt te beginnen met klachten. Bijgaande foto is van woensdag 10 februari 2021. Gezien de hoeveelheid sneeuw die binnen ligt, is deze situatie al eerder ontstaan.

Het was zo, dat de al 100 jaar bestaande uitgang gewoon had kunnen blijven en dan had je deze problemen niet gehad.

Dus mensen, steun dit initiatief en zorg ervoor dat de NS/Prorail deze uitgang gewoon weer open stelt.

Henk van Uitert,

Hoog Keppel