Ik vind: Ben ik een vervuiler?

Met veel belangstelling heb ik het stuk over het opruimen van zwerfvuil langs de IJssel gelezen. Je kan sinds vorig jaar een stukje IJssel adopteren en dit twee keer per jaar schoonmaken. Ik word er blij van dat er mensen zijn die in hun eigen tijd de moeite nemen om de rommel van anderen op te ruimen, want het is echt nodig. Waar je ook rijdt in onze mooie gemeente, je ziet het echt overal. Er zijn zoveel adoptanten dat er zelfs een wachtlijst is.

De adoptanten die in beeld komen zijn een jong gezin die sinds een jaar in de Steeg wonen en een mevrouw die al ruim 20 jaar in Dieren woont. Ze zijn zeer begaan met de rommel die er rondzwerft. Het lijkt wel of ik een verhaal over mijzelf lees, ik ben bijna 53 woon mijn hele leven al in Dieren en erger me dood aan alle rotzooi die iedereen maar van zich afgooit. Ik zit nog genieten van het stuk, maar dan ineens gebeurt het. Je kent het wel, je zit van iets moois te genieten en ineens ‘BAM’.

“Hengelaars nemen een grote zware tas proviand mee, maar blijkbaar vinden ze het een probleem om een licht tasje met rommel weer mee terug te nemen.” Slik. Ik ben dus blijkbaar een vervuiler. Maar wacht eens even, als ik ga vissen neem ik, net als vele andere hengelaars, toch altijd een lege vuilniszak mee die dan weer gevuld met rotzooi van een ander mee naar huis gaat. En dan niet twee keer per jaar, maar iedere keer als ik ga vissen. Zodat ik meerdere kliko’s per jaar vul met rotzooi van een ander. Ik spreek mensen aan de waterkant aan, als ze aan het chillen of zwemmen zijn dat ze hun rommel moeten opruimen als ze naar huis gaan of stop het in mijn vuilniszak.

In het artikel wordt bij vervuilers alleen gesproken over de hengelsport en dit vind ik erg kort door de bocht. De meeste echte hengelaars die ik ken zijn juist erg begaan met de natuur en het milieu en doen er alles aan om het schoon te houden. Dat doen we graag en daarvoor hoeven we geen artikel in de krant. Via deze brief misschien een heel klein beetje wel.

René Kruk,

Dieren