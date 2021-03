IJsselruiters dragen zonnepanelen officieel over aan coöperatie

BRUMMEN – De één doet het puur om de vereniging te steunen, de ander omdat het eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen. Maar alle 53 eigenaren profiteren van de zonnepanelen op het dak van de manege van de IJsselruiters, die zij gezamenlijk bezitten. Vrijdag 12 maart zijn de panelen door het bestuur van de IJsselruiters symbolisch overgedragen aan de coöperatie PCR Zonnig Brummen.

Voorzitter Rutger der Nederlanden van PC & RV de IJsselruiters heeft de laatste jaren veel tijd en energie gestoken in het verduurzamen van de manege aan de Eerbeekseweg in Brummen. Het asbestdak moest worden vervangen en om dit te kunnen bekostigen werd gezocht naar mogelijkheden om ‘vreemd geld’ aan te trekken. “We kwamen in 2019 in gesprek met Sjoerd Elgersma van RAACC Adviesbureau. Hij wees ons op de mogelijkheden van subsidies voor verduurzaming en kwam met het voorstel om het dak te gaan verhuren voor het plaatsen van zonnepanelen.”

Er werd contact gelegd met de lokale energiecoöperatie Brummen Energie, plannen gesmeed en in de zomer van 2020 werd begonnen met de werkzaamheden. Het dak van de rijhal werd vervangen en er werden aan de zuidoost kant maar liefst 651 zonnepanelen gelegd. In december heeft Liander de panelen aangesloten op het stroomnetwerk en sindsdien wordt er elektriciteit opgewekt.

De IJsselruiters zijn blij dat zij niet alleen hun eigen rijhal hebben kunnen opknappen, maar daarmee ook een verduurzamingsslag hebben kunnen maken. Naast de aanleg van de zonnepanelen is alle verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen. Op termijn hoopt Der Nederlanden ook de zuidwest zijde van de daken te kunnen gaan gebruiken voor zonnepanelen.

Vrijdag 12 maart heeft het bestuur van de IJsselruiters de zonnepanelen symbolisch overgedragen aan de coöperatie PCR Zonnig Brummen, een project-coöperatie van BrummenEnergie. Hierin zijn alle 53 eigenaren van de zonnepanelen vertegenwoordigd. Onder hen William Tuil, Katinka van der Weerden en Daniëlle Noordermeer, die een cheque in ontvangst namen om dit bijzondere moment te markeren.

Foto: Vooraan William Tuil, Katinka van der Weerden en Danielle Noordermeer, die symbolisch de zonnepanelen in ontvangst nemen uit handen van Guus Koster van Brummen Energie en Rutger der Nederlanden van de IJsselruiters