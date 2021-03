HV Brummen zoekt jonge handbalsters

BRUMMEN – De B/C-meiden van Handbalvereniging Brummen zijn op zoek naar teamgenootjes. Meiden van 13 tot 16 jaar oud die het leuk lijkt om een teamsport te doen, zijn welkom om mee te trainen en wedstrijden te spelen. Ze kunnen eerst een keer meedoen met een training.

De meiden trainen op donderdag, op dit moment vanwege corona van 18.00 tot 19.00 uur op het handbalveld bij VV Dieren in Dieren. Normaal gesproken spelen de meiden van 19.00 tot 20.00 uur in De Bhoele in Eerbeek. De wedstrijden worden op zondag gespeeld, maar ook daarvoor geldt: nu even niet.

www.handbal-brummen.nl

info@handbal-brummen.nl