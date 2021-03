Hulp bij digitalisering voor mkb-bedrijven regio Arnhem-Nijmegen

GEM. RHEDEN – Mkb-ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen, dus ook uit de gemeente Rheden, kunnen vanaf 1 maart vouchers aanvragen voor hulp bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel op te starten of app te ontwikkelen. Vanaf 23 februari zijn er ook gratis webinars over de mogelijkheden en kansen in digitalisering. Hiermee ondersteunen de deelnemende gemeenten in de regio bedrijven die zich met digitalisering willen versterken.

Door een krachtenbundeling van ondernemers en gemeenten in de regio in het programma MKBDeal Sm@rt Together Regio Arnhem-Nijmegen zijn er vanaf 1 maart digitaliseringsvouchers beschikbaar voor het mkb met 1 tot 50 werknemers. Deze dekken 50 procent van de kosten tot een maximum van 2500 euro. De diensten moeten bij leveranciers in de regio Arnhem-Nijmegen worden afgenomen. Zo wordt er een intensieve samenwerking tussen mkb-ondernemers en digitaliseringsleveranciers gestimuleerd en krijgt de regionale economie een impuls. De regeling loopt per gemeente tot het budgetplafond is bereikt.

Wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden: “Ook voor de Rhedense ondernemers is een aantal digitaliseringsvouchers beschikbaar om zo de slag te maken op het gebied van digitalisering. Zeker in deze tijd is het fijn als dit soort mogelijkheden worden aangeboden voor ondernemers. Dit project is een mooi voorbeeld van wat krachtenbundeling van ondernemers en gemeenten in de regio oplevert.”

Digitaliseringsbehoefte

De meeste mkb’ers beseffen, mede door de ontwikkelingen rondom Covid-19, dat digitalisering kansen met zich meebrengt voor groei en innovatie, maar hebben vaak niet het geld, de tijd en de kennis om deze daadwerkelijk te benutten. Om bedrijven hierin te ondersteunen worden er voorafgaand online informatiesessies aangeboden waarin de mkb-ondernemer informatie over het voucherprogramma, leveranciers en de digitaliseringsmogelijkheden krijgt. Op de website is tevens een uitgebreide lijst van regionale digitaliseringsleveranciers te vinden. Aanbieders van digitaliseringsdiensten kunnen zich hiervoor via de website aanmelden.

Aanvragen en aanbieden

Op 23 februari starten de informatieve webinars en vanaf 1 maart kunnen ondernemers een voucheraanvraag op de website indienen. Aanmelden voor de webinars, de randvoorwaarden voor de voucherregeling en (vanaf 1 maart) het aanvraagformulier zijn te vinden op smarttogether-arnhemnijmegen.nl. De uitvoering van het digitaliseringsprogramma is in handen van innovatieplatform @lifeport_mkb, dat eerder voucherprogramma’s voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen uitvoerde. Een toetsingscommissie met daarin onder andere IT-experts bekijkt of de aanvraag aan de volwaarden voldoet.

Regionale impuls

Een impuls geven aan digitalisering in het mkb. Dat is het doel van de MKB-deal Arnhem – Nijmegen Sm@rt Together. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft hiervoor een bedrag van 400.000 euro toegekend. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro, dankzij een belangrijke financiële bijdrage van de regiogemeenten en de provincie Gelderland. De gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen gaan de komende drie jaar onder de noemer Sm@rt Together samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij uiteenlopende vragen en investeringen rond digitalisering – van het opzetten van een webshop of socialmediacampagne tot het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten en verdienmodellen.