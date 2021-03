GEM. BRONCKHROST – Jongeren tussen de 11 en 20 jaar uit de gemeente Bronckhorst die meer willen leren over fotografie, kunnen meedoen aan Het Perfecte Plaatje Bronckhorst. Docente Ellen Besselink uit Vorden leert jongeren in een driedelige online workshop meer over de mogelijkheden van hun mobiel of camera. Aan de hand van leuke opdrachten leren de deelnemers het perfecte plaatje te maken voor alle sociale media. In de laatste workshop wordt een speciale opdracht gegeven, waarmee een Canon spiegelreflexcamera te winnen is. Nummer 2 wint een Polaroid camera. De online workshop is op donderdagen 25 februari, 4 en 11 maart van 15.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een link en uitleg.