Het Boshuis worstelt zich door coronatijd

KLARENBEEK – Ontmoetingscentrum Het Boshuis in Klarenbeek heeft ook te lijden onder de coronamaatregelen. Het centrum was afgelopen jaar veel minder bezet ten opzichte van 2019. Dit heeft grote invloed op de inkomsten gehad. Zolang de lockdown duurt en de maatregelen niet worden versoepeld zal ook dit ook in 2021 niet beter worden, verwacht het bestuur.

Het bestuur van Het Boshuis prijst zich gelukkig met de familiekamer en dat daar gebruik van wordt gemaakt, evenals van zaal De Kastanje voor uitvaarten. Hierdoor, en mede door de gelden van de donateurs, teert men niet onverantwoord snel in op de liquide middelen en kunnen de vaste lasten nog steeds worden betaald.

In 2020 zijn vele activiteiten in Het Boshuis (de voormalige RK Kerk) stilgevallen. Er waren geen optredens van vaste gasten als Mondolia, Het Oosterhuuzens Dialectkoor en het Russisch Georgisch koor. Ook geen paasbrunch, geen maandelijkse gebedsvieringen, eucharistievieringen, vrijwilligersavond en Open Monumentendag.

Toch konden er nog bepaalde activiteiten wel in het Boshuis plaatsvinden, zoals de uitvaarten en condoleances, onder bepaalde strikte voorwaarden. Ook het gebruik van de familiekamer kon doorgaan. Enkele koren konden coronaproof blijven oefenen. En was een aangepaste Allerzielenviering onder de noemer bakkie troost. Vergaderingen op kleinere schaal konden tevens doorgang vinden. Gelukkig konden de vrijwilligers op de dinsdagochtend hun werkzaamheden in en om Het Boshuis en op het kerkhof blijven uitoefenen. Het bestuur is hen er dankbaar voor.

Op de nieuwgebouwde voorraadruimte op het kerkhof zijn zonnepanelen geplaatst. Het resultaat hiervan is al na enkele maanden merkbaar. Het plan is om in de zitruimte van de familiekamer airco te installeren omdat de aanwezige ventilatoren bij extreme hitte nauwelijks verkoeling bieden.

Het bestuur is heek blij met de steun van de trouwe donateurs. Men kan er nog meer gebruiken. Personen die voor meerdere jaren donateursgelden aan het Boshuis willen schenken, kunnen belastingaftrek krijgen.