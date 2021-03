Henk Nijland vertelt over fietstochten door Nederland

VELP – Henk Nijland verzorgt vrijdag 26 februari een online Ik-buurt-mee!-lezing. Hij vertelt over de fietstochten die hij maakte in Europa, maar vooral over de schoonheid van fietsen in Nederland.

Henk Nijland stopte in 2006 met zijn baan als wethouder van de gemeente Duiven en haalde zijn fiets uit het stof. Tot dat moment had hij nooit iets aan sport gedaan, maar toch fietste hij in 2009 naar Santiago de Compostella. Daarna volgden zes keer een rit naar Rome, de Route de Napoleon, van Nice naar Nederland, en de Liberation Route. “Heel je leven is er iemand die zegt wat je moet doen, nu wilde ik gewoon eens 4 weken zelf beslissen en onthaasten.” In 2010 fietste Nijland voor het eerst Nederland rond.

In 2019 pakte hij weer wat nieuws op: hij trok twee rechte lijnen op de kaart van Vaals naar Den Helder en van Roodeschool naar Vlissingen. Zijn route liep zo dicht mogelijk langs de rechte lijnen. “De verrassing was groot. Ik kwam op plaatsen waar ik anders nooit was gekomen”, vertelt Nijland. “Ik ben nu 77 jaar en blijf bewegen. Ik fiets met bepakking, kook zelf en overnacht in een tentje. Of het een camping of vrij kamperen is, hangt af wat ik kan vinden aan het einde van de dag. Dat geeft soms heel bijzondere ervaringen.”

In zijn lezing vertelt Henk Nijland over zijn ervaringen en ontmoetingen en laat hij veel dia’s zien. In het kort vertelt hij wat over de buitenlandse fietstochten, maar fietsen in Nederland is de basis. “Ik heb geen vast verhaal. Ik vertel wat ik heb beleefd. Niet de afstand is belangrijk, maar de mensen die je ontmoet.”

De online lezing is vrijdag 26 februari van 20.00 tot 21.30 uur. Deelname kost 5 euro. Aanmelden kan via bestel@eenpassievoorboeken.nl.

henkopweg.nl

www.eenpassievoorboeken.nl