Halfvastenweekend gaat in stilte voorbij

ANGERLO – Het weekend van 6 en 7 maart, dat een feestweekend had moeten worden voor vele carnavalisten en belangstellenden, ging ook in Angerlo in stilte voorbij. Dit jaar was er wederom geen Halfvastenoptocht, een evenement dat normaliter duizenden bezoekers naar het Liemerse dorpje trekt.

Om toch een klein beetje Halfvasten-sfeer te creëren, heeft de organisatie de inwoners van Angerlo gevraagd of zij hun vlag uit wilden hangen. Velen gaven gehoor aan deze oproep. Het bestuur en de commissie van stichting Halfvasten hebben met inachtneming van de 1,5-meterregel zondag 7 maart op de fiets een ronde gemaakt door Angerlo om hen hiervoor te bedanken.

De vergaderingen en bijeenkomsten liggen even stil, maar de ideeën blijven bruisen. Via e-mail en whatsapp hebben de leden van de organisatie veel contact met elkaar. Ook staat de eerste online vergadering al gepland. “Zodra het weer kan en mag gaan we vergaderen en ons klaarmaken voor de grootste en mooiste Halfvastenoptocht van 19 en 20 maart 2022”, aldus de stichting.