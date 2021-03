Gratis cursus Politiek Actief in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst verzorgt in maart voor inwoners de gratis cursus Politiek Actief. Deze is bedoeld voor inwoners die meer willen weten over de gemeente en gemeentepolitiek of misschien zelf actief willen worden in de lokale politiek. Deelnemers krijgen uitleg over het wat de gemeente precies doet, welke plek de gemeente heeft in het bestuur van Nederland, hoe besluitvorming werkt en wat de taken van een raadslid zijn.

Dit jaar wordt de cursus online gegeven en wel op vrijdag maandagavonden van 19.30 tot 22.00 uur. Informatie en mogelijkheden tot aanmelding zijn te vinden op www.bronckhorst.nl/politiekactief. Aanmelden kan tot en met 24 februari. Er is plek voor maximaal 30 deelnemers.

Deelnemers aan de cursus ontvangen een certificaat en hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij een van de fracties in de gemeente.