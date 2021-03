Golden Earring op Doesburgs carillon

DOESBURG – Op woensdag 11 maart klinken om 17.00 uur de klanken van het nummer Radar Love van Golden Earring door Doesburg. Stadsbeiaardier Frans Haagen speelt dit nummer op het Doesburgse carillion. Het spelen van dit nummer op carillons door het hele land is een wens van de fanclub van George Kooymans, oprichter van de Golden Earring. Kooymans is getroffen door de spierziekte ALS. Voor de andere bandleden reden om onmiddellijk te stoppen met optreden. Dus geen afscheidstournee. Ook voor de vele fans is de ziekte van Kooymans een grote schok: hij was door de jaren heen een inspirerend musicus tijdens de vele, altijd goedbezochte concerten. Op 11 maart is George Kooymans jarig.