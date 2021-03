GGD wil nieuwe testlocatie in Doetinchem

DOETINCHEM – GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft bij gemeente Doetinchem een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een tijdelijke testlocatie op het A18 bedrijvenpark in Wehl. De tijdelijke testlocatie komt op het perceel hoek Argonstraat/Xenonstraat. Gemeente Doetinchem heeft aangegeven het voornemen te hebben om hiervoor een vergunning te verlenen.

Sinds 1 december 2020 kan iedereen zich laten testen op corona. Ook als je geen klachten hebt, maar wel in contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Vanwege het maatschappelijk belang en de toenemende vraag naar testen, heeft de GGD Noord- en Oost Gelderland een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een tijdelijke testlocatie aan de Argonstraat/Xenonstraat.

Om meerdere soorten testen aan te kunnen bieden, is GGD Noord- en Oost-Gelderland op zoek gegaan naar mogelijkheden voor nieuwe locaties. De GGD wil graag gaan werken met sneltesten. Voor het werken met ademtesten bijvoorbeeld moet de locatie een zogeheten walk through-locatie zijn met voldoende parkeergelegenheid. Op iedere locatie van GGD Noord- en Oost-Gelderland blijft ook de PCR test beschikbaar.