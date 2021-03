Gemeente Rheden presenteert conceptontwerp nieuwe Dorpspark de Laak

RHEDEN – Het ontwerp van het nieuwe Dorpspark De Laak, dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan de Zuidflank in Rheden, is bijna klaar. Omdat een fysieke bijeenkomst in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk is, licht de gemeente via film het ontwerp toe.

Om de Zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken. De Zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en is de natuurspeelplaats aangelegd en wordt er al volop gespeeld. Nu is het volgende gebied aan de beurt vanaf de sportvelden tot begin Steegse Haven. In dit gebied wordt dit jaar invulling gegeven aan een nieuw aan te leggen recreatief wandelpad, de waterbeleving in De Laak en de herinrichting van de Dorpsentree met de autosnelweg A348.

Films

Het ontwerp voor het Dorpspark de Laak is een uitwerking van het masterplan de Zuidflank. Op basis van het schetsontwerp zijn vijf korte films gemaakt. In deze films legt de gemeente uit hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt om te komen tot een betere uitstraling van het gebied waar straks de inwoners van Rheden plezier aan kunnen beleven. Het schetsontwerp en de films zijn te bekijken op www.rheden.nl/zuidflank. Inwoners uit Rheden die nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben kunnen tot en met maandag 15 maart reageren via een reactieformulier op de website.

Start

Ter voorbereiding voor de realisatie van de nieuwe dorpsentree met de autosnelweg A348 worden bomen verwijderd op enkele locaties rondom het kruispunt Oranjeweg-Laakweg-IJsselsingel. Deze kap is nodig omdat er bomen groeien waar het nieuwe kruispunt en de waterbeleving met De Laak worden gerealiseerd. Met het verwijderen van de bomen wil de gemeente tevens de zichtlijnen met de Rhedense Dorpskerk versterken. De kapwerkzaamheden starten op maandag 8 maart en duren ongeveer een week.

Deze werkzaamheden worden nu al uitgevoerd in verband van de start van het broedseizoen op 15 maart. De gemeente zorgt naast de kap van de bomen ook voor compensatie en nieuwe aanplant in het gebied. Het verplanten en nieuwe aanplant vindt plaats nadat de werkzaamheden rondom de entree zijn uitgevoerd.

In het voorjaar starten de werkzaamheden voor de dorpsentree met de snelweg A348, de waterbeleving in De Laak en het recreatieve wandelpad vanaf de sportvelden richting de Steegse Haven. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2021 klaar.

www.rheden.nl/zuidflank