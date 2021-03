Gemeente Rheden gaat gedupeerden toeslagenaffaire actief benaderen

GEM. RHEDEN – Ruim 50 gezinnen uit de gemeente Rheden, die getroffen zijn door de toeslagenaffaire, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Eerder heeft de gemeente haar inwoners al opgeroepen om zelf contact op te nemen. Om te voorkomen dat problemen steeds groter worden, gaat de gemeente de komende weken de gedupeerden nu ook gericht benaderen.

Tot nu toe kon de gemeente gedupeerde inwoners alleen helpen als zij zich meldden. Nu heeft de gemeente de mogelijkheid om contact op te nemen met inwoners die in problemen zijn geraakt door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Eerder leek dat niet mogelijk door de wet op de privacy. Inmiddels is er een oplossing gevonden waarbij de Belastingdienst gemeenten machtigt, waardoor deze contact kunnen leggen met gedupeerden in hun eigen gemeente.

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling getroffen voor de gedupeerde gezinnen. Maar de gemeente Rheden kan zich voorstellen dat sommige inwoners als gedupeerde door deze toeslagaffaire in de problemen zijn gekomen. Als er naast de hulp en compensatieregeling die al geboden wordt, nog vragen zijn of hulp nodig is op het gebied van schulden, wonen, zorg, gezin en werk, dan kunnen inwoners dit ook bij de gemeente Rheden aangeven. Zij kunnen hiervoor contact opnemen via het contactformulier op de website of bellen naar tel. 026 – 4976911 (ma t/m vr van 9.30 tot 12.30 uur). Samen met de inwoners bekijkt de gemeente dan op welke manier ondersteuning kan worden geboden.