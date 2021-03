Gelderland wil Super WK Fietsen 2027 in Nederland

REGIO – De tweede editie van de UCI Cycling World Championships moet in 2027 plaatsvinden in Nederland. De KNWU, Sportcentrum Papendal en TIG Sports hebben de provincies Gelderland en Noord-Brabant al bereid gevonden aan deze ambitie mee te werken. Eind maart willen betrokken partijen een bidboek indienen bij de UCI met de titel Celebrate cycling. “Dit is een schitterend evenement voor Gelderland en een internationaal visitekaartje voor fietsland Nederland”, aldus Gelders Sportgedeputeerde Jan Markink.

UCI Cycling World Championships is een toernooi dat eens in de vier jaar, voorafgaand aan de Olympische Zomerspelen, georganiseerd wordt. Het Super WK, zoals het in de volksmond al genoemd wordt, bevat de WK-wedstrijden in bijna alle wielerdisciplines, variërend van wegwielrennen, BMX en mountainbiken tot baanwielrennen en para-cycling. De eerste editie van dit Super WK Fietsen vindt in 2023 plaats in Glasgow, Schotland.

Eens in de vier jaar wil de UCI met dit evenement de mondiale kracht van de fietssport centraal stellen. Waar kan dit beter dan in ‘Fietsland Nederland’ waar de provincie Gelderland al beschikt over het keurmerk ‘UCI Bike Region’. De organisatoren zien hierin een unieke kans, om samen met de UCI de mondiale fietsport in Nederland te vieren.

Het bidboek met de titel ‘Celebrate Cycling’ omschrijft onder andere de ongekende mogelijkheden voor de betrokken provincies en steden om hun bestaan als fietsparadijs te vieren en te promoten. Vervolgens komt ook de gezamenlijke en integrale aanpak aan de orde om Nederland blijvend internationaal te positioneren als koploper en gidsland op het gebied van fietsen. Met als uiteindelijke doel; aanzienlijke sportieve, maatschappelijke en economische impact.

De provincie Gelderland wil samen met de gemeenten Ede, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en de regio Achterhoek zo’n 5 miljoen euro bijdragen aan het internationale sportevenement. Jan Markink: “Hoe alles verdeeld wordt als we het bid binnenhalen, moeten we nog bespreken, maar met Papendal hebben we natuurlijk een fantastische locatie voor het BMX-onderdeel en Omnisport is de plek in Nederland voor baalwielrennen.”

Eind maart zal de KNWU de eerste versie van het bidboek indienen bij de UCI. In april, mei en juni wordt met de UCI over de nadere invulling onderhandeld. In juli 2021 wordt het definitieve bid ingediend bij de UCI. In september wordt het winnende bid tijdens het internationale congres van de UCI bekend gemaakt.