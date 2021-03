Geen spreekuur SP Hulpdienst in maart

DOESBURG – Het maandelijkse inloopspreekuur van de SP, afdeling Doesburg, gaat in maart niet door. Op de geplande datum, woensdag 17 maart, is de locatie Kindervreugd in gebruik als stemlokaal. Ondertussen blijft de SP wel telefonisch en per e-mail bereikbaar voor informatie, advies en (zo nodig) doorverwijzing naar een deskundige die verder kan helpen. Deze dienst is gratis en voor iedereen. De hulpdienst is bereikbaar via tel. 06-39425547 (maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 19.30 uur) en via doesburg@sp.nl.