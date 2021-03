Gazelle en Natuurmonumenten presenteren fietsroute

DIEREN – Fietsfabriek Gazelle en Natuurmonumenten slaan de handen ineen en trappen hun samenwerking af met de lancering van een nieuwe fietsroute door Dieren en omgeving en door Nationaal Park Veluwezoom. Gazelle en boswachters van Natuurmonumenten hebben de 30 kilometer lange route gezamenlijk uitgestippeld.

De afwisselende route start in Dieren, de vertrouwde thuishaven van Gazelle. Daar is de moderne Gazelle-fietsfabriek te bewonderen. De route combineert sporen uit een rijk verleden met de gevarieerde natuur van Veluwe en IJssel. In het heuvelachtige gebied is het één keer stevig klimmen geblazen. Eenmaal boven is het fraaie uitzicht over de Veluwezoom en haar directe omgeving de beloning.

Onderweg zijn verschillende plekken om even op adem te komen en de benen te strekken. De routemakers raden fietsers sowieso aan geregeld in de remmen te knijpen. Op diverse punten is de kans groot dat er Schotse hooglanders, wilde zwijnen of zelfs edelherten te zien zijn.

Met de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Gazelle komen twee partners samen die goed bij elkaar passen en elkaar versterken. De fiets is een duurzaam vervoermiddel en het trappen op de pedalen komt de gezondheid ten goede. Vanaf de fiets zijn mensen ook nog beter in staat om het natuurschoon te ontdekken en te bewonderen. De fietsroute, het eerste gezamenlijke initiatief van Gazelle en Natuurmonumenten, biedt mensen een voortreffelijk uitje in een zeldzame tijd. De route is gratis te downloaden op nm.nl/routes of in de app Natuurroutes van Natuurmonumenten.