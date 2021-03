G-team vv Loenermark zet zich in voor collecte Fonds Gehandicaptensport

LOENEN – In de week van zondag 4 tot en met zaterdag 10 april vindt de landelijke collecte voor Fonds Gehandicaptensport plaats. Het G-team van voetbalvereniging Loenermark zet zich hiervoor in en ontvangt daarmee een deel van de opbrengst.

Dit jaar wordt de collecteweek anders aangepakt in verband met de coronamaatregelen, er wordt digitaal gecollecteerd. Op vrijdagavond 2 april zullen de G-voetballers, trainers en andere betrokkenen, huis-aan-huis briefkaarten verspreiden in Loenen. Op deze manier wordt de collecte onder de aandacht gebracht en deze briefkaart biedt gelijk een eenvoudige mogelijkheid om te doneren. Wie een bijdrage wil leveren, kan dit doen via de digitale stembus op www.vvloenermark.nl of www.facebook.com/g.voetbal.loenermark. Met deze collecte wordt niet alleen Fonds Gehandicaptensport gesteund, maar ook het G-team van vv Loenermark. De helft van de opbrengst gaat rechtstreeks naar het G-team, en dit geld zal 100 procent ten goede komen van de G-voetballers.

Sport maakt fysiek en mentaal sterker en helpt mensen met een handicap om beter om te gaan met de dagelijkse barrières. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas nog niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er aanpassingen nodig aan bijvoorbeeld het sport,- en spelmateriaal of de sportaccommodatie. Fonds Gehandicaptensport maakt dit mogelijk, door onder andere financiële ondersteuning te bieden.