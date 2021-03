Foi,foi: Kabel

Mo’j is heuren wat d’r töt stand kan kommen in un buurte woar ze de handen in mekare sloat. A’j ut samen oaver eens bint, ku’j heel wat bereiken. Soms kan ut ok wel is mis goan, veural a’j wat doet dat niet helemoal mag. Ie loop dan un risico.

Ut is wat joaren elejen gebeurd in un groot darp hier in disse streek. Ut speulen zich af in de tied dat d’r nog gien kabelaansluuting was veur de televisie, dus ongeveer dartig joar elejen. De buurte was wel un bitjen jaloers op de bewoners van un hoog huus vlak in de buurte met un bar grote attenne. Die luu hadden un arg mooi en scharp beeld. Helaas, de luu in die buurte hadden ut heel wat minder. As die mensen de televisie anzetten was ut vake un gesneeuw, ut leek wel volop winter…. Dat kwam deur de hoge bomen en kleine de antennes. Heel wat bewoners hadden bie de familie in dat hoge huus al es dat mooie beeld ezeen en vroegen zich af of zee doar ok gien gebruuk van konden maken. Een van de bewoners ging dit an de eigenaar vroagen. Hee vroeg: “Mag ik bie oe aftappen en un kabeltje onder de weg leggen, dan krieg wule un veul bèter beeld.” De eigenaar vond dat prima. Noe wist de man donders goed da’j doar van de gemeente toestemming veur mot hebben.

De buurman ging an ut graven. An weerskanten van de stroate maken hee un flink gat en toen mos hee zien dat hee de kabel onder de weg deur kreeg. Met un harde waterstroale ging hee gangs en hee redden ut verduld ok nog. Toen ut kabeltje in de buis elegd was, ongeveer twaalf meter, was ut veur mekaar. Noast de oaverbuurman kregen ok zien buren ansluuting op de kabel. Zonder d’r veur te betalen keken de luu noa un prachtig beeld.

Ut zol noe nog veur mekaar wèzen, maar d’r kwam letterlijk un kink in de kabel. Wat gebeuren d’r? Op de strook van de weg woaronder de clandestiene kabel lag, kwam un verzakking deur ut zwoare vrachtverkeer. De verzakking had wat naar gehobbel töt gevolg. Ut boorgat zal zo’n 30 cm breed zun ewes. De afdeling wegenbouw van de gemeente wol goan repareren maar toen wörden besloten de weg te goan asfalteren. De olde stroatstenen mossen d’r uut. Un annemmer ging d’r mee aan ut wark. Hee zetten de dragline an ut wark en wat gebeuren d’r?

De kabel wörden deur de man kats deurmidden etrokken. Weg mooie beeld van de luu. De buurte was nog arg eschrokken, maar de man van de graafmachine ok. De man had d’r un barre hèkel an dat hee de pruttel kapot had emaak en bood an um ut weer te repareren. De buurte zei wieselijk niks dat ut un clandestiene kabel was en vond ut fijn dat ut weer in orde kwam. De gemeente marken niks. Nog un paar joar heb ze d’r gebruuk van kunnen maken, maar toen kwam de echte kabel TV in die plaatse. De bewoners van ut Hoge Huus hef de attenne vot edoan en in de weg zal altied nog wel (clandestiene) kabel liggen….

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Iemand is pas gelukkig as die meent dit te wèzen