Foi, Foi: Herkeuring

Op zien tied mo’j noa un keuring toe. Soms veur un nieuwe bane of wat anders. Eerder mos iedereen noa de keuring veur de militaire dienstplicht. Dat was mien ok wat. Ze proberen d’r onderuit te kommen deur zich te loaten afkeuren. Maar de dokters waren ok niet gek en trappen d’r maar zo niet in.

Dolf had un leeftijd bereik dat hee wettelijk verplicht was om te laten herkeuren. Want a’j oe riebewies wilt hollen, dan mo’j noa un herkeuring toe. As Dolf gien riebewies had, dan kwam hee in de problemen. De auto had hee nodig veur zien klusjes, familiebezoeken en nog veul meer. Nee, de auto wol hee niet kwiet. Maar tegen de keuring zag Dolf merakels op. Nee, hee was zeker niet bange veur de dokter, maar hee wist dat zien linkeroge wat minder was, doar kon hee arg slecht mee zien. Hee was dan ook doodsbenauwd dat hee afgekeurd zol wörden en ut roze papiertje niet weer terugge zol kriegen. Doar kwam nog bie dat zien eigen huusarts niet de keuring mocht doen. Misschien was dat juust wel goed, dacht Dolf want mien dokter weet natuurlijk wel dat ut ene oge wat minder is.

Maar Dolf was un keerl die veur veul dingen un oplossing had. Ok noe weer had hee zich wat bedacht dat misschien kon lukken. Nou ja, as ut misging had hee tenminste alles edoan.

Hee maken un afspraak met un vremde dokter. Op de afgesproken dag bellen Dolf an bie de dokter. De dokter deed zelf de deure lös en vroeg an Dolf om binnen te kommen veur ut onderzoek. Nou dat onderzoek gebeuren heel goed. Hee was d’r alderbastend secuur an. Dolf dach: as hee de truc met mien oge maar niet deur hef. Hee begon d’r al we un bitjen an te twiefelen.

“Nu je ogen nog”, zei de dokter. “Hou je hand even voor je linkeroog?” Dat deed Dolf ok. Met zien rechteroge mos hee noe van alles lezen. De letters worden steeds kleiner, maar ut ging merakels goed. Toen dit deel van de test veurbie was zei de dokter: “En nu het andere oog nog?” Nu mos de truc van Dolf zien wark doen. Hee hield noe zien rechterhand weer veur zien linkeroge. Dus veur utzelfde as eerder. Ut was al late op de dag en de dokter was niet zo scharp meer en had de truc van Dolf niet deur. Dolf moest alle letters weer oplezen, steeds kleiner en kleiner. Natuurlijk ging ut noe ok weer prima. De dokter zei nog: “U hebt nog prima ogen!” Verduld, de truc was geslaagd. Wat had Dolf un plezier dat ut goed gelukt was. Hee kon weer vijf joar veuruut. “Oaver vijf joar zie ik wel weer” dacht Dolf en ging alderjekes best te passe noa huus. In huus vertellen hee in geuren en kleuren hoe ut allemoal egoan was. “Nou ik drink d’r un borrel op, dat is ut wel weerd”, zei Dolf en schonk zich un beste jonge in en toosten op de beste dokter. De familie is ut nooit helemoal duudelijk ewörden of de dokter d’r in is etrap of dat hee um gewoon wol matsen.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Geld is mar drek, maar a’j ut niet heb stoa’j veur gek