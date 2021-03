FNV Belastingservice start in april

DOESBURG – De FNV Belastingservice gaat in april weer van start, maar de locatie in Doesburg waar de belastingaangifte voor de leden werd ingevuld, is gesloten. De FNV heeft besloten in de Liemers nog één van de zeven invullocaties open te houden, te weten die in Zevenaar. Leden die een afspraak willen maken, kunnen dit doen van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur via tel. 06-10551704.