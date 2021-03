Fiep heeft haast naar oktober

DOESBURG – De supersnelle, knotsgekke kindervoorstelling Fiep Heeft Haast in de Gasthuiskerk in Doesburg is verplaatst naar zaterdag 16 oktober. De beeldende, muzikale voorstelling over haast, het verkeer en de tijd nemen om iets werkelijk te zien, was eerder geannuleerd vanwege de lockdown.

Sanne Zweije maakte deze grappige en hartverwarmende voorstelling in haar eigen herkenbare fysieke en beeldende stijl. Het gevoel is speels, vrij, origineel en lief. Het fundament van Zweijes voorstellingen is gestoeld op een belangrijke waarde, die altijd voelbaar en soms even zichtbaar is. In een decor van karton en met heel veel gekkigheid zorgt ze voor een grappige, hartverwarmende voorstelling, met illustraties van Fiep Westendorp.

Gasthuiskerk Doesburg probeert elke geannuleerde voorstelling te verzetten naar een andere datum. Het hangt af van de overige programmering en van de beschikbaarheid van artiesten hoe snel dat lukt. Eenmaal gekochte tickets blijven geldig, maar wie het aankoopbedrag van zijn of haar tickets wil laten terugstorten kan dat laten weten via het teruggaveformulier op de website.