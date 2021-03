Femke wint Brummense Voorleeswedstrijd

EERBEEK – Femke Nijenhuis heeft de online kwartfinale van de Voorleeswedstrijd gewonnen. De leerlinge uit groep 8 van basisschool CBS de Triangel in Eerbeek las voor uit het boek Flits / De Nieuwsjagers van auteur Mirjam Oldehave.

De voorleeswedstijd zag er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Er werd niet in de bibliotheek voorgelezen, maar de wedstrijd vond online plaats. Alle kinderen stuurden hun voorleesfilmpje in, waarna een jury, ook weer online, in beraad ging om deze filmpjes te beoordelen. Femke deed het erg goed. Ze zat in haar filmpje op bed en las een heel spannend fragment voor. Hiermee won zij de wedstrijd.

Femke mocht haar oorkonde bij de Bibliotheek in Eerbeek ophalen. Haar prijs werd door burgemeester Alex van Hedel, die ook in de jury zat, op gepaste afstand overhandigd. Femke heeft veel zin in de vervolgronde en hoopt dat dit weer met publiek kan.