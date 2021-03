Extra geld voor huurders in Doesburg om woning energiezuiniger te maken

DOESBURG – Naast de RRE-regeling van de Rijksoverheid voor particuliere woningeigenaren komt er nu ook extra geld beschikbaar voor inwoners van Doesburg met een huurwoning. Hiervoor is een nieuwe RREW-regeling opgezet.

“Inwoners met een huurwoning willen graag in en om hun woning maatregelen nemen, zodat hun energieverbruik ook omlaag gaat. Samen met wooncorporatie Woonservice IJsselland (WIJ) hebben we er specifiek naar gevraagd om ook huurders in Doesburg op weg te helpen met deze nieuwe rijksregeling”, aldus Wethouder Peter Bollen. De voorbereidingen van het project beginnen dit voorjaar. Dan wordt het startmoment bepaald. Hierin werken de gemeente Doesburg, wooncorporatie Woonservice IJsselland en Agem Energieloket samen om de huurders en woningeigenaren (bewoners van koopwoningen) in Doesburg op weg te helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen in hun huis.

De huidige regeling via Winst uit je Woning voor woningeigenaren loopt af op 31 maart. Er zijn tot nu toe 789 waardenbonnen ingeleverd in Doesburg en 77 mensen hebben deelgenomen aan de inkoopactie. Er is nog een beperkt budget beschikbaar.

Particuliere woningeigenaren die nog willen meedoen met huidige regeling, de waardebonactie en inkoopactie in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg moeten dus niet lang meer wachten. Mensen die de waardebon kwijt zijn, kunnen deze opnieuw aanvragen via www.winstuitjewoning.nl.