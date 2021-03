Energiecoaches op pad voor advies over besparing

DOESBURG – Hoe kun je het best energie besparen of hoe ga je zelf aan de slag met duurzame energieopwek? De energiecoaches van Agem en DoesWatt gaan op pad om inwoners van Doesburg dit precies uit te leggen.

“Mensen weten niet altijd waar ze moeten beginnen met energie besparen”, vertelt Irina Bosman van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (Agem). “Het gaat vaak over zonnepanelen en warmtepompen, maar een eerste stap is het eigen verbruik naar beneden te brengen. Een energiecoach kan helpen om te kijken hoe dit kan.”

Een energiecoach is een opgeleide vrijwilliger, meestal iemand die zelf al de nodige ervaring heeft met energiebesparing of -opwek, die bij mensen thuis komt om een persoonlijk advies uit te brengen. Op dit moment wordt er vooral telefonisch advies gegeven, maar Bosman legt uit dat een huisbezoek toch echt praktischer is. “Als je ter plaatse komt, zie je meteen waar winst te behalen valt. Je ziet direct welke apparaten er zijn die veel energie verbruiken bijvoorbeeld.” Het is dan ook de bedoeling de bezoeken weer op te pakken zodra de coronamaatregelen dat weer toestaan.

Bosman benadrukt dat deze adviezen voor iedereen interessant zijn. “Het advies hangt af van waar de bewoner zelf staat. Het begint bij simpele besparing met bijvoorbeeld led-verlichting of tochtstrippen. Iets dat ook voor huurders interessant is. Wie verder is, kan advies krijgen over bijvoorbeeld zonnepanelen of andere energiezuinige maatregelen.” Een energiecoach is onafhankelijk en een bezoek is gratis. Een bezoek aanvragen kan via www.agem.nl.

De energiecoaches worden aangestuurd door Agem, in samenwerking met lokale energiecoöperatie DoesWatt. Ze geven niet alleen praktische adviezen, maar fungeren ook als ambassadeurs. “De energietransitie moet gaan leven bij de mensen”, vertelt Anna Pietersma van DoesWatt. “Op dit moment is er een kleine groep in de voorhoede die zich hiermee bezighoudt, maar we moeten er met zijn allen mee aan de slag.”

Pietersma realiseert zich goed dat forse maatregelen, zoals de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp, niet voor iedereen zijn weggelegd. “Maar als ieder bijdraagt waar hij kan, zetten we gezamenlijke stappen. De energiecoach kan iedereen op een laagdrempelige manier op weg helpen en dat kan al met heel bescheiden middelen.”

Sanne Schrader van Agem neemt de coördinatie van de energiecoaches op zich en zorgt ervoor dat de juiste vraag aan de juiste kennis en kunde wordt gekoppeld. “In principe zijn alle coaches breed opgeleid, maar de een heeft meer affiniteit met een bepaald onderwerp dan een ander”, legt ze uit. Momenteel is er een handjevol energiecoaches uit Doesburg zelf en Schrader hoopt dat meer vrijwilligers uit de stad zich aanmelden. “Het is het prettigst om iemand uit je eigen omgeving op bezoek te krijgen voor een advies. Dat voelt vertrouwd en betrokken en diegene kent de situatie in de gemeente Doesburg.”

In maart gaat een nieuwe (online) cursus van start energiecoaches in spe. Aanmelden hiervoor kan via www.agem.nl. “Energiecoaches krijgen niet alleen een opleiding, maar kunnen ook bijscholing volgen. Daarnaast maken ze deel uit van een breed netwerk waar ze altijd op terug kunnen vallen”, aldus Schrader.

www.agem.nl

www.doeswatt.nl